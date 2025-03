Sechs Pleiten in Serie! Detroit bangt ums Play-off

Denn plötzlich fehlen Detroit 18 Spiele vor Ende des Grunddurchgangs vier Zähler auf einen Platz im Play-off. Beim 1:2 in der Nacht auf Mittwoch gegen Ottawa war auch viel Pech dabei. Denn die Red Wings waren klar am Drücker, bei den Torschüssen (49:23) klar im Plus. Sie scheiterten aber immer wieder am herausragenden Ottawa-Keeper Linus Ullmark.