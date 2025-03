Anrainer alarmiert: „365 Tage im Jahr eine Gefahr“

Ende Jänner ereignete sich wieder ein schwerer Unfall, als in den frühen Morgenstunden ein Auto einen Müllwagen überholen wollte. Noch am selben Tag schrieb ein Bewohner an die Bezirkshauptmannschaft Bruck-Mürzzuschlag: „Jetzt reicht‘s! (...) Wenn ein Lkw in Fahrtrichtung Leoben fährt, ist die Verlockung für das hintere Auto sehr groß, dass man überholt. Wenn zum gleichen Zeitpunkt jemand die Ausfahrt Sternenwegsiedlung benutzt, sieht er zwar den Lkw, aber nicht das hintere Auto, welches zum Überholen ansetzt. (...) Wie viele solcher Unfälle müssen noch passieren?“