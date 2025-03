Neue Parkgebühren erhitzen weiterhin die Gemüter

Die Anfang des Monats eingeführten Parkgebühren am Langbath- und Offensee sorgen weiter für heftige Diskussionen. Dabei muss vor allem die von der Gemeinde Ebensee ins Leben gerufene Parkraum- und Bewirtschaftungs GmbH viel Kritik einstecken. Für Unmut sorgt die schwache Internetverbindung am Langbathsee, die für die Nutzung der Park-App am Handy notwendig ist. Ärgerlich ist für viele Autofahrer, dass am zweiten Kassenautomat am Offensee das Ticket nur bargeldlos bezahlt werden kann. Die Rufe nach einer besseren Information sind laut. Die Hinweistafel für die Parkplatzauslastung gibt es nur für den Langbathsee – zu finden ist sie bei der Ortseinfahrt gegenüber dem Rathaus.