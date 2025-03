Hart bei Graz: Leuchttürme und eine offene Wunde

Bildungscampus wird nun in Feldkirchen realisiert

Dass sich mit elf der 25 Mandate trotz saniertem Budget nicht alles umsetzen lässt, was einem vorschwebt, musste er auf der 24.000 Quadratmeter großen Janischwiese erfahren. Direkt an der Hauptstraße hätte dort ein Bildungscampus entstehen sollen, mit neuer Volksschule, Bildungsanstalt für Elementarpädagogik und erstmals einer AHS, doch in der Gemeinde war man nicht einig. Nun freut sich Feldkirchen über das Großprojekt.