Trump als Vorbild: Orbán nimmt Medien ins Visier

Seine Regierung werde Gesetze „zum Schutz der nationalen Souveränität“ beschließen, kündigte Orbán am Montag an. Dazu soll aufgedeckt werden, welche ungarische Medien finanzielle Mittel aus dem Ausland erhalten würden. „Das Korruptionsnetzwerk, das die gesamte westliche Politik- und Medienwelt beherrscht, muss beseitigt werden“, so Orbán im Parlament.