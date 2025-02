15.000 Flüchtlinge könnten Staatsbürger werden

Deutschland will Zuwanderung beschränken

Während in Österreich das Thema Asyl einer der Knackpunkte der Koalitionsverhandlungen ist, dominiert es in Deutschland den Wahlkampf für die vorgezogene Bundestagswahl am 23. Februar. Unbeeindruckt von Massendemonstrationen in mehreren Städten und großer Aufregung in den meisten Medien, gibt der Kanzlerkandidat der Union aus CDU und CSU drei Wochen vor der Bundestagswahl in einem Interview in der Zeitung „Bild am Sonntag“ eine „Garantie“ für eine Wende in der Asyl- und Wirtschaftspolitik, sollte er neuer Bundeskanzler werden. „Wir brauchen in Deutschland einen Politikwechsel“, so Merz. Dazu zähle etwa eine strikte Begrenzung des weiteren Zuzugs von Asylwerbern.