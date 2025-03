Ungewöhnlich warmer März bringt Wetterwechsel

Am Dienstag wechseln sich Sonne und Wolken ab, im Osten bleibt es am freundlichsten. Im Westen sind immer wieder Schauer möglich, die Schneefallgrenze liegt zwischen 1.700 und 2.000 Metern. Der Wind bleibt schwach bis mäßig aus Südwest. Die Temperaturen steigen von minus 3 bis plus 5 Grad am Morgen auf 11 bis 17 Grad untertags.