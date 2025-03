Erstmals ganz harte Zeiten für Pollenallergiker

Traumwetter ist angesagt! Der Frühling gibt mit strahlend blauem Himmel, Sonnenschein und nur leichten Wolken einen Ausblick auf die warme Jahreszeit. „Bis einschließlich Sonntag bleibt es so schön wie in den vergangenen Tagen. Die Sonne hat mittlerweile die Hälfte ihrer Stärke erreicht“, weiß Alexander Ohms von GeoSphere Austria. „Obendrein sorgt milde und föhnige Luft aus dem Mittelmeerraum für rund 15 Grad an den Nachmittagen. Am Wochenende können es sogar bis zu 19 oder 20 Grad werden. Das ist im März nicht ungewöhnlich, schließlich ist bereits in zwei Wochen die Tag-und-Nacht-Gleiche erreicht.“