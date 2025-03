Trump droht erstmals Kreml: „Bevor es zu spät ist“

Der Putin-Vertraute Dimitri Medwedew erklärte jüngst hinsichtlich einer geforderten Waffenruhe, dass sich die Ziele Moskaus in der Ukraine nicht verändert hätten. Die russische Führung strebe nach wie vor eine „maximale Niederlage“ Kiews an. Er rechne damit, dass die USA die am Montag ausgesetzte Militärhilfe für die Ukraine wieder aufnehmen würden, sobald der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ein Abkommen mit den USA zum Abbau von Mineralien in der Ukraine unterzeichnet habe.