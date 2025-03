Die singende und lehrende Intendantin von Bregenz

Das Opernstudio der Bregenzer Festspiele war ein Herzensprojekt der vormaligen Intendantin Elisabeth Sobotka und wird nun von Lilli Paasikivi weitergeführt. Mit einer Opernproduktion, die im Rahmen der Festspiele im Theater am Kornmarkt gezeigt wird, können sich junge Sängerinnen und Sänger am Beginn ihrer Karriere eine große Rolle ihres Fachs erarbeiten. Die Oper in diesem Jahr ist Gioachino Rossinis „La Cenerentola“, also die Geschichte vom Aschenputtel.