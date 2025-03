Zwei konträre Philosophien mit ähnlichem Erfolg!

Denn während Wallern dank enormer Offensivpower fast wöchentlich für ein Torspektakel sorgt, geht man in Gurten eher sparsam mit Treffern um. „Die haben offensiv eine enorme Wucht, sind für mich auch ein Titelanwärter“, kennt Gurten-Coach Peter Madritsch die Stärken des aktuell Drittplatzierten Wallern, der in der laufenden Saison bereits 39 Tore (Bestwert) erzielen konnten. Dass der Torriecher der Offensivreihe um Affenzeller, Steinmayr und Co. auch im Frühjahr bestens eingestellt ist, hat man auch in den Vorbereitungsspielen bewiesen, bei denen man in sieben Spielen auch 39 (!) Treffer erzielen konnte.