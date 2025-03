Europa könnte neue Flüchtlingswelle drohen

Die Lage in Syrien könnte uns mehr Flüchtlinge in Europa bescheren. Der Aufruf zur Auflösung der „Arbeiterpartei Kurdistans“ (PKK) könnte zu Flüchtlingswelle führen und der Machtwechsel in Syrien könnten Menschen zur Flucht animieren. Das sagt zumindest ein Nahost-Experte.