Dieses Paar vertritt Österreich bei WM in den USA

Bei der WM werden auch die ersten Quotenplätze für die Olympischen Spiele 2026 vergeben. Dass Izzo/Maierhofer für die WM den Vorzug gegenüber Schaller/Mayr bekommen haben, „sagt für Olympia aber noch gar nichts aus“, betont Salzburgs Verbandspräsidentin Carmen Kiefer. Denn sollten die WM-Starter in den USA einen Quotenplatz ergattern, gilt dieser nicht für die Personen, sondern für das Land. So oder so haben Schaller und Mayr im Herbst bei einem Bewerb eine Chance für ein Ticket für die Olympischen Spiele 2026 in Italien.