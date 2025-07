Nach Überfall: Frau in Mittersill festgenommen

Eine 32-jährige rumänische Staatsbürgerin, die am 10. Juli in Mittersill (Bezirk Zell am See) nach einem Paketdiebstahl festgenommen worden ist, soll im Jänner 2024 in Turin eine Seniorin überfallen haben. Sie wird beschuldigt, das Opfer in deren Wohnung betäubt und anschließend Geld sowie Schmuck gestohlen zu haben. Ihr wird schwerer Raub vorgeworfen.