Fans warten hartnäckig auf Cristiano Ronaldo

Manch ein anwesender Urlauber wird sich in diesen Tagen durchaus die Augen reiben, wenn er sieht, wie Ronaldo-Fans in Saalfelden bereits um 6:30 Uhr das Teamhotel des saudischen Top-Klubs Al-Nassr umzingeln. Wie schon am Montag waren auch am Dienstag wieder einige Anhänger mit einem Trikot mit der Nummer sieben unterwegs. Doch das war nicht das Einzige, was die Fans gemeinsam hatten. Am Ende gab es nämlich für alle die nächste Ronaldo-Niete: Der Superstar lässt weiter auf sich warten! „Wir hoffen natürlich, dass er kommt. Das wäre besonders für unseren Buben etwas ganz Besonderes. Er war die ganze Nacht über unruhig und spricht seit Tagen von nichts anderem mehr“, sagte ein Familienvater, der mit seinem Sohn nur wegen des Portugiesen im Brandlhof eingecheckt hatte, der „Krone“.