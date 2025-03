Nachbarn waren schneller als die Feuerwehr

In der Nibelungenstadt geriet am Mittwochnachmittag ein Holzstapel, der an einer Hausfassade errichtet worden war, in Brand. Noch bevor die herbeigerufene Feuerwehr die Flammen löschen konnten, hatten dies die Nachbarn erledigt. An der Fassade des Wohnhauses entstand nur geringer Schaden.