Stefan Koubek: Vom Surfbrett aufs Tanzparkett

Eine gute Kondition, Koordinationsvermögen und das richtige Körpergefühl sind kein Nachteil, wenn man beim Wakesurfen reüssieren will. All das vereint der einstige Tennisprofi Stefan Koubek, der eine seiner vielen großen Leidenschaften gerne auf der Wiener Donaumarina ausführt und sich mittlerweile „herzeigen“ kann. In seiner alten Kärntner Heimat am Wörthersee schnupperte er vor rund sechs Jahren erstmals in den Sport, mittlerweile versucht er pro Jahr bis zu 20 Mal am Board zu stehen. „Ich war unlängst in Florida und habe mit einem 15-fachen Weltmeister trainiert“, erzählt uns der 48-Jährige im „Krone“-Talk, „ein Wahnsinn, was da geht.“