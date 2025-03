29-Jähriger folgte seiner Schwester in den Tod

Es ist schon gruselig, wie ein Geschwisterpaar im Abstand von kaum zwei Jahren sein Leben verloren hat. Schwester und Bruder starben am fast selben Ort auf quasi identische Art und Weise. Und die Umstände, warum der 29-Jährige am Aschermittwoch mit dem Pkw einen Lkw in OÖ rammte, bleiben wohl für immer ungeklärt.