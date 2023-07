Feuerwehrleute mussten Schulkollegin tot bergen

Sie dürfte auf dem Weg in die Arbeit gewesen sein, als vermutlich ein Moment der Unachtsamkeit ihr Leben auslöschte. Gegen 5.45 Uhr wurden die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettung und Notarzt am Freitag zu einem Frontalzusammenstoß auf der L 564 in Niederneukirchen gerufen. Ein Kleinwagen krachte auf Höhe der Avia-Tankstelle in einen Sattelaufleger, der eine Hebebühne geladen hatte.