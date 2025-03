Zwei neue Trümpfe! Der „Vize-Sessel“ kostet Geld

Alexander Kastner vom Team Kärnten, hauptberuflich Lehroffizier beim Heer, will, wie berichtet, bis Ende der Legislaturperiode (im März 2027) Stadtvize von Klagenfurt bleiben, obwohl Liste Scheider-Klubchef Patrick Jonke ja angekündigt hatte, ihn bei der Gemeinderatssitzung am 29. April als Stadtvize abzulösen. Dafür habe Jonke sogar eine Verzichtserklärung Kastners in der Hand. Dennoch sieht nun alles wieder anders aus.