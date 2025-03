Bienenflug um die ganze Welt für den süßen Honig

Wenn früh im Jahr die Temperaturen auf zehn Grad steigen und die Sonne vom Himmel lacht, geht es mit der Pollensaison in der Bienenbox rund. „Das Bienenvolk, das den Winter überlebt hat, setzt da nämlich zum alljährlichen Reinigungsflug an. Dabei werden die Exkremente entsorgt, die sich in der monatelangen Winterruhe angesammelt haben“, erzählt Imker Friedrich Neubersch: „Mittlerweile gibt es in Kärnten 33.000 Bienenvölker. Im Sommer kann jedes auf 50.000 bis 70.000 Bienen anwachsen. Nach dem Winter sind es 10.000 bis 15.000.“