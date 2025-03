Europa steht dir für Auslandspraktika offen

Übrigens auch etwas, das sich im Lebenslauf immer sehr gut macht“, erklärt der Lehrer. Und fügt hinzu: „Das Pflichtpraktikum müssen die Schüler so und so machen. Wir wollen aber, dass sie nach einem Praxistag nicht in den Neusiedler See, sondern ins Mittelmeer springen. Dass sie sich vor dem Dienst nicht einen Kaffee bei McDonalds holen, sondern in einem kleinen, romantischen Cafe in Dublin und dass sie in der Pause nicht ins Outlet Center einkaufen fahren, sondern über die „La Rambla“ flanieren. Ich brenne für dieses Programm, finde es einfach großartig. Und ich finde, jeder Schüler, der die Möglichkeit hat, sollte es in Anspruch nehmen.“