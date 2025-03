Langweilige Regierung | Riesige Regierung

Langweilige Regierung. Montag Abend im ORF, gestern auf krone.tv und Puls 24: Die Spitze der neuen Regierung präsentiert sich und steht Rede und Antwort. Was bleibt hängen? Christian Stocker, Andreas Babler und Beate Meinl-Reisinger bemühen sich. Sie bemühen sich um Gemeinsamkeit, bemühen sich, einander nicht ins Wort zu fallen oder einander zu übertrumpfen. Sie bemühen sich um Verständnis, dass sie zu manchem, das im Regierungsprogramm angerissen wird, noch keine Umsetzungsdetails nennen können. Sie bemühen sich, die Wichtigkeit von Kompromissen zu untermauern. Das kann manchen langweilig vorkommen. Aufgelockert wird es nämlich nur ganz selten – etwa, wenn die pinke Außenministerin auf die Frage, was man in den Koalitionsverhandlungen übereinander gelernt habe, antwortet: „Dass ich mehr Hang zur Schokobanane habe als die anderen.“ Eine bemühte, langweilige Regierung – die könnte dem Land guttun.