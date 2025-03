Die Tiroler Luft ist nach wie vor stark belastet

2,5 Mio. Transit-Lkw als Hauptverursacher

Der Stickstoff-Wert in Vomp an der A12 betrug rund 29 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Auch in Vill an der A13, in Lienz bei der Amlacherkreuzung, in Kundl an der A12 in Hall in Tirol und in Innsbruck wurde der künftige EU-Grenzwert für Stickstoffdioxid überschritten, bei weiteren sechs Messstellen der aus Gesundheitssicht empfohlene Wert der WHO.