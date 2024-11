Die Luftqualität in Tirol ist auf einem guten Weg

In diesem Jahr lag das Augenmerk für den Tiroler Luftgütemessdienst besonders auf der Digitalisierung – die Datenübermittlung von den rund 80 Messeinrichtungen in Tirol soll bald überall vollautomatisch erfolgen und in eine neue Datenbank einfließen, sodass es leichter wird, die Daten zu analysieren. So sollen Luftwerte künftig etwa besser mit Bodenproben oder Verkehrszählungen verglichen werden können.