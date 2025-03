„Das Niveau der Weine ist hochklassig“

Weitere Preisträger

Das Weingut Stift Klosterneuburg aus Niederösterreich belegte den zweiten Rang. Platz drei ging an das Weingut Andreas Lang vom Neusiedlersee dank des „Preis-Genuss-Sieges“ in der Kategorie Süßwein. Über den Gewinn in der Kategorie „Weingut mit dem besten Preis-Genuss-Verhältnis“ darf sich mit gleich vier Weinen unter den Top 50 das Weingut Gager aus Deutschkreutz freuen.