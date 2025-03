Ernst Happel, slowakische Ganoven und China-Ärger

Kurt Garger zählt mit sieben österreichischen Meistertiteln bei drei unterschiedlichen Vereinen zu den erfolgreichsten Fußballern des vergangenen Jahrhunderts. Im Podcast „Legionär on air“ gibt der 64-Jährige seine Stories zum Besten. Nach seiner aktiven Karriere zieht es ihn ins Ausland – sowohl in der Slowakei und in China lässt der Wohlfühlfaktor ein wenig zu wünschen übrig.