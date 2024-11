Bahnhofsgebäude hatte keine Nutzungsgenehmigung

14 Tote und mehrere Verletzte hat vor einer Woche der Einsturz eines Bahnhofsvordaches in der serbischen Stadt Novi Sad gefordert. Die Wut und Trauer in Serbien ist groß, denn am Freitag ist bekannt geworden, dass es nach einer Reparatur noch überhaupt keine Nutzungsgenehmigung für das Bahnhofsgebäude gegeben hatte.