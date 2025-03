So eisig kalt, dass das Wasser sofort gefriert

Wintersportler mögen es ja kalt, aber im US-amerikanischen Lake Placid ist es derzeit auch für die hartgesottenen Athleten ein bisschen frisch. Minus 21 Grad Celsius zeigt das Thermometer in der Früh an, wenn sich Janine Flock und Co. zum Training im Olympia-Eiskanal von 1980 aufmachen. Tirols Skeleton-Star hält sich bei der Kälte mit Taschenwärmern warm.