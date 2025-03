„Aus dem Leben“: Liebe bis zum bitteren Ende?

Im Film geht es viel um Wünsche und Bedürfnisse, aber auch um Routinen und das Eingefahrensein in einer langjährigen Beziehung. Solche Dinge brechen in Krisensituationen immer aus, im Falle der beiden Filmfiguren Schuster ist die Liebe zueinander am Ende aber stärker als alle Probleme und Sorgen, die sich immer wieder auftun. Ist das eine wichtige Kernbotschaft des Films?

Kramer: Wir sind meist eher darauf aus, den Status Quo beizubehalten. Wir richten uns in unseren Beziehungen ein und haben ein fixes Bild davon, wie ein glückliches Paar auszusehen hat. Dazu gehört eine gewisse Form der Unversehrtheit – alles ist immer eh okay. Wenn einem etwas passiert, will man es so schnell wie möglich wieder in Ordnung bringen. Wenn man aber mit so einem Schicksalsschlag konfrontiert ist, dann hat man viele Dinge nicht mehr in der Hand und kriegt so einiges nicht mehr hin. Man wird nicht mehr so schön, gesund oder unversehrt, wie man vorher war. Das Leben wird sich komplett ändern. Da stellen sich dann Fragen: Wie geht man damit um? Wie entwickelt man eine Resilienz, um mit dem Schicksal einen neuen Acker zu bewirtschaften? Wo man neu säen, wachsen und zueinanderfinden kann wie die beiden. Es wird wahrscheinlich nicht mehr so sein, wie es war, aber es wird etwas anderes geben, in dem auch ein schöner Reichtum oder eine neue Sensitivität zum anderen stecken kann. Man bewegt sich weg vom perfekten Bild hin zu einer neuen Realität. Zu einer neuen Wahrheit. Das ist ein wichtiger Teil des Films.