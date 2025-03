Arbeitslosigkeit im Februar wieder gestiegen

Im Vergleich zum Vorjahresmonat gibt es vor allem mehr Arbeitslose in der Warenerzeugung und Industrie, im Gesundheits- und Sozialwesen, im Handel, in der Gastronomie und Beherbergung, sowie im Verkehr und Lagerwesen. Die offenen Stellen sind im Vergleich zum Vorjahr um 11,1 Prozent zurückgegangen.



So ist die Arbeitslosigkeit im Detail gestiegen.