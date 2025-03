111. Double-Double von Jakob Pöltl in der NBA

Noch limitierte Minuten für Pöltl

Für Pöltl gab es auch im dritten Spiel nach seiner dreiwöchigen Verletzungspause limitierte Minuten auf dem Parkett. Es sei „genau vorgegeben, wie viel ich spielen darf“, erläuterte der Center. Auf die trotz des jüngsten Erfolges maue Bilanz der Raptors in gegnerischen Hallen (sechs Siege bei 23 Niederlagen bisher in der laufenden Saison, Anm.) angesprochen, sagte er, „grundsätzlich nicht ungern auswärts“ anzutreten. Aber es sei wohl so, dass sich das junge Toronto-Team in der Fremde „noch nicht so ganz wohl“ fühle. Es gelte daher, aus den Erfahrungen zu lernen, „und hoffentlich in Zukunft auch ohne die Fans hinter uns Spiele für uns zu entscheiden“.