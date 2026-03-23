Siege für Division-Leader Colorado und Carolina

Gleich sechs der acht Sonntag-Partien in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL sind in die Overtime gegangen: Das aktuell beste Team der Liga, Colorado Avalanche, siegte bei den Washington Capitals ebenso 3:2 wie die Nashville Predators bei den Chicago Blackhawks.
Die Winnipeg Jets siegten 3:2 nach Penaltyschießen bei den New York Rangers. Ungefährdet mit 5:1 siegten hingegen die Carolina Hurricanes bei den Pittsburgh Penguins, Carolina führt die Metropolitan Division an.
Im Duell zweier Division-Leader zwischen den Anaheim Ducks (Pacific) und den Buffalo Sabres (Atlantic) siegte Anaheim knapp 6:5 in der Verlängerung.
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