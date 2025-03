Dirndln und Buam eröffnen heute die Jagdsaison

„Prosecco zum Frühstück“

Für so viel Engagement gibt’s auch Applaus von Anna-Carina Woitschack, die am Rosenmontag vielleicht sogar mit den Jungs von Mountain Crew „Prosecco zum Frühstück“ trällert. Die Schlagerjungs aus Linz überzeugen nicht nur stimmlich, sondern auch optisch – spätestens, wenn man sie oben ohne gesehen hat, was höchstwahrscheinlich auch bei der Party im Design Center der Fall sein wird. „Kommt darauf an, ob es wieder so heiß ist“, zwinkert Sänger Philipp Rafetseder. Dafür werden wir sorgen.