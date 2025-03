Heute entscheidet Europa über seine eigene Zukunft

Wie geht es jetzt weiter? Vor dem Hintergrund des jüngsten politischen Kurswechsels in den USA und wachsender Unsicherheit über die Zukunft des transatlantischen Bündnisses findet am Sonntag ein europäisches Gipfeltreffen zur Ukraine in London statt. NATO-Chef Mark Rutte wehrt sich im Vorfeld gegen den Zerfall seiner Allianz.