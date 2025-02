Dieses Polit-Trio hat in Wien bald viel zu sagen

Die Mühlviertlerin ist Chefin der Jungen ÖVP und gilt in der Partei als extrem gut vernetzt. Ihr Vater ist ÖVP-Bürgermeister in Walding im Mühlviertel, die schwarze Parteikarriere wurde ihr also in die Wiege gelegt. Holzleitner und sie können sehr gut miteinander, eine Zeit lang waren die beiden die jüngsten Abgeordneten im Parlament in Wien.