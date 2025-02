Oper statt Rasenplatz. Frack statt Fußballschuhe. Neben Politikern sowie Schauspielern mischte am Donnerstagabend in der Wiener Innenstadt auch die Austria beim Ball der Bälle mit. Abwehrboss Aleksandar Dragovic gab auf Einladung von Daniel Koppensteiner mit 33 Jahren seine Opernball-Premiere. Die Sitzplätze in der Loge wurden natürlich den Frauen überlassen, „Drago“ wollte nicht die erste Geige spielen. Wie auch am Tanzparkett. „Beim Wiener Walzer schaue ich lieber nur zu, da lasse ich anderen den Vortritt. Ich muss meinen verletzten Knöchel schonen, außerdem bin ich wie die meisten Fußballer kein guter Tänzer“, lacht Dragovic.