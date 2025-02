„Wir werden Regierung an Taten messen“

Anliegen in Wien unwichtig

Kritik übt FPÖ-Klubchef Norbert Hofer: „Die größte Regierung aller Zeiten bedeutet nicht automatisch eine leistungsfähige Regierung.“ Ein Zeichen sei auch, dass laut derzeitigem Stand kein Burgenländer in der Regierung vertreten sein werde: „Die Anliegen unseres Bundeslandes spielen in Wien keine Rolle.“