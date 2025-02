Neue Regierung will „Antisemitismus vermitteln“

Ausgerechnet in dem gemeinsamen Abkommen über „Werte- und Orientierungskurse“ für Migranten wird von Schwarz-Rot-Pink offiziell angekündigt, „Gleichberechtigung, LGBTIQ-Rechte, Menschenwürde und Antisemitismus“ zu vermitteln. Antisemitismus, also Judenhass als Grundwert in der österreichischen Verfassung? Wollte man antisemitischen Strömungen unter Zuwanderern nicht eher entgegenwirken?