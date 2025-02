Ohne Leuchttürme | Politikerarm

Ohne Leuchttürme. Was haben wir erwartet? Als ÖVP, SPÖ und Neos im November und Dezember die Zuckerl-Koalition verhandelten, war viel von sogenannten „Leuchttürmen“ die Rede, von vermeintlich großen Würfen, mit denen die Republik in eine glänzende, eine womöglich türkis-rot-pink strahlende Zukunft geführt würde. Anfang Jänner schienen die Zuckerl-Träume ein für alle Mal geplatzt, alles sah nach einer blau-schwarzen Regierung aus. Doch Herbert Kickl waren sogar Leuchttürme zu klein. Er wollte noch weit darüber hinaus, schraubte seine eigenen Erwartungen und jene an den potenziellen Koalitionspartner in so lichte Höhen, dass sie niemand mehr erklimmen konnte. Es folgte und folgt die große Ernüchterung. Von Leuchttürmen ist längst keine Rede mehr, höchstens noch vom Licht am Ende des Tunnels. Die Koalition, die schon gescheitert schien, steht nun tatsächlich vor der Tür und sagt uns „zwei harte Jahre“ voraus. Christian Stocker, Andreas Babler und Beate Meinl-Reisinger haben „Jetzt das Richtige tun“ zum nüchternen Motto ihrer Regierung erkoren.

Nüchtern betrachtet: Das Land erwartet keine Leuchttürme. Diese Regierung wird es nicht in allen Belangen schaffen, „jetzt das Richtige zu tun“. Aber wir müssen ihr und uns wünschen, dass es wenigstens gelingt, in vieler Hinsicht das Richtige zu tun. Die Erwartung ist gering, die Forderung klar: Die Regierung muss ordentliche Politik für das Land, für die Österreicherinnen und Österreicher machen. Damit nicht das Licht ausgeht!