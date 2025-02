Vor Schutzweg angehalten: Lkw fuhr auf Auto auf

Folgenschwerer Unfall in Kirchdorf im Tiroler Bezirk Kitzbühel am Donnerstag! Eine Einheimische (31) hielt ihren Pkw vor einem Schutzweg an. Folglich wurde sie von einem Lkw gerammt, der nicht mehr rechtzeitig anhalten konnte. Die Frau musste ins Krankenhaus gebracht werden.