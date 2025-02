Ländle-Nachwuchs schrammt an den Medaillen vorbei

Nichts wurde es zum Auftakt der alpinen Junioren-Weltmeisterschaft im italienischen Tarvis mit den erhofften Medaillen für Österreich. In den – aufgrund der Witterungsbedingungen als Spintrennen in zwei Durchgängen ausgetragenen – Abfahrten hatten, wie so oft bei den „Großen“, am Ende die Schweizer die Nase vorne.