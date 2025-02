Salzburger in Schlagdistanz zum Stockerl

Den Anfang machen die Speed-Spezialisten! Die alpine Junioren-Weltmeisterschaft in Tarvisio (It) könnte aus Salzburger Sicht an Tag eins gleich die erste Medaille bringen. Denn nach dem ersten Abfahrtsdurchgang (Sprint-Format) liegt Matthias Fernsebner nur neun Hundertstel hinter den Podestplätzen.