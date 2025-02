Von Katastrophe bis Euphorie ist alles möglich

Mit drei Pleiten in Folge legte Rapid den schlechtesten Frühjahrsstart aller Zeiten hin. Am Samstag muss gegen Altach der Befreiungsschlag gelingen, ein Pflichtsieg her! Sonst wackelt die Meistergruppe, könnte auch Trainer Klauß in Frage gestellt werden. Die „Krone“ hörte sich bei den gespaltenen Fans in Hütteldorf um...