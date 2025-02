Schwarz gibt Pink ab jetzt mehr Macht im Rathaus

Grünes Urgestein geht

Nicht mehr mit der neuen Koalition in Perchtoldsdorf auseinandersetzen wird sich der bisherige Vizebürgermeister Christian Apl von den Grünen. Denn wenn am 1. März in der konstituierenden Sitzung der neue Gemeinderat angelobt wird, wird der Gründer der grünen Ortsgruppe nicht mehr dabei sein. Apl hat alle seine Ämter niedergelegt und zieht sich aus dem Gemeinderat zurück.