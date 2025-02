Trump bindet sich an die Ukraine

Weiß er es, oder weiß er es nicht? Wenn Trump heute mit Zelenskij in Washington den Rohstoffvertrag unterschreibt, den er Kiew abgepresst hat, dann bindet er sich auch in Sicherheitsfragen an die Ukraine. Damit wollte er ursprünglich zwar nichts zu tun haben, aber jede Wirtschaftspartnerschaft hat zugleich auch eine sicherheitspolitische Komponente.