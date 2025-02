Theater in Oper und Politik | Theater in der SPÖ

Theater in der SPÖ. Gestern drängte sich vor allem die SPÖ auf die Bühne. In der voraussichtlichen Vizekanzlerpartei geht es bei der Nominierung der Regierungsmitglieder rund. Es wäre eine dramatische Verkennung der Situation, zu behaupten, dass Bundesparteiobmann Andreas Babler und der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig dabei an einem Strang ziehen. Da geraten auch qualifizierte Kandidaten wie der Wiener Finanzstadtrat Peter Hanke zwischen die Stühle oder gar unter die Räder. Ludwig, ohne dessen starken Einsatz es wohl gar keine Neuaufnahme der Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP und SPÖ gegeben hätte, will Hanke als Finanzminister. Babler will das partout nicht. Nebenbei wollen viele in der SPÖ vieles von dem, was Babler will, auch partout nicht. Die Zuckerl-Koalition könnte also noch vor ihrer Angelobung nicht nur durch die Mitgliederversammlung der Neos am Sonntag zum Platzen gebracht werden, sondern auch durch die SPÖ - wenn diese sich nicht sehr rasch intern einigen kann. Aber selbst wenn das Theater in der SPÖ jetzt doch noch zu einem Happy End kommt: Ruhe kehrt bei den Roten auch dann nicht ein, wenn sie mitregieren. Darauf ist Verlass.