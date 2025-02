U-Häftling attackierte vier Justizwachebeamte

Wenn es vor Gericht um die Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum geht, wenn also die Person zum Tatzeitpunkt möglicherweise nicht zurechnungsfähig war, hat man den Angeklagten „Betroffener“ zu nennen. Am Mittwoch saß ein 30-Jähriger vor dem Schöffensenat in Eisenstadt, geboren in Casablanca, seit 2015 in Österreich. Warum er denn eine Vielzahl an Alias-Namen angegeben habe, wollte die Vorsitzende wissen. „Wegen des Asylverfahrens“, sagte der Marokkaner, „um mehrmals einen Antrag stellen zu können.“ 40 Euro pro Monat stellte ihm der Staat zur Verfügung. Und zwar bis zur Verhängung der U-Haft, die ihn am 22. April 2024 ereilte. Er hatte randaliert und scheinbar grundlos einen Mann schwer verletzt.