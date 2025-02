Winter 2024/2025: 28 Prozent weniger Niederschlag

Brunnenkogel am sonnigsten und kältesten

Stichwort „Sonne“: Der Brunnenkogel (3437 m) war mit 469 Sonnenstunden sonnigster Ort Österreichs oberhalb von 1000 Metern. Dort im Pitztal wurde am 23. Dezember allerdings auch die tiefste Wintertemperatur in ganz Österreich gemessen (minus 22,6 Grad). In Ehrwald (982 m) verzeichnete man am 4. Jänner 17,6 Minusgrade – Temperaturtiefstwert unter 1000 Meter in Tirol.