Kritisch, aber stabil: Papst hatte ruhige Nacht

Telefonate nach Gaza

Trotz seiner Krankheit telefoniert der Papst auch weiter mit der Pfarrei in Gaza, wie er es jeden Nachmittag seit Ausbruch des Krieges getan hatte. „Als Pfarrei der Heiligen Familie in Gaza sind wir immer froh und bewegt, seine Stimme zu hören. Das gibt uns so viel Trost. Es ist eine große Freude, auch inmitten so vieler Prüfungen, zu wissen, dass der Heilige Vater trotz seines heiklen Gesundheitszustands weiterhin an den Frieden in Gaza denkt und betet“, so der hiesige Pfarrer, Pater Gabriel Romanelli.